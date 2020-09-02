المطوطح لـ""الخليج 365"": مواكبة الأحداث مسؤولية مهنية وأخلاقية

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"الخليج 365" من دبي: تتجدد شبكة "مباشر نيوز" الإخبارية الكويتية بحزمة من البرامج الجديدة التي ستنطلق قريباً راصدة موسم الانتخابات الذي انطلق استعداداً ليوم الاقتراع الذي لم يحدد بعد.

ويقول رئيس تحرير الشبكة نايف المطوطح لـ""الخليج 365"" إن المسؤولية المهنية والأخلاقية تحتم علينا أن نواكب الأحداث، وما أكثرها، بصدقية وإن كان على حساب كثير من الجوانب التي لا نريد التطرق لها الآن. يضيف "الكويت بدأت تستعد للانتخابات الاشتراعية، لذلك بدأنا بسلسلة من البرامج التي تلامس الواقع الانتخابي، منها المباشر الذي يتم من خلاله استضافة المرشحين في استديو القناة، ومنها التحليلي الذي يرصد الوضع في مختلف الدوائر".

وتعتزم "مباشر نيوز" تعزيز المحتوى المصور ضمن حزمة البرامج الجديدة. يقول المطوطح: "لا بد من مواكبة المستجدات في عالم الاتصالات لارتباطها المباشر في وسائل الإعلام". يضيف: "أصبحت الجمله الشعرية هي الأفضل بالنسبة للمتلقي، فالوقت بالنسبه إلى القارئ أصبح ضيقاً"، ما يحتم على وسائل الإعلام مراعاة هذا الجانب للحفاظ على جمهورها، لافتاً "ان لم تراع هذا الجانب فسوف يهجرك الجمهور".

ويرى المطوطح أن الشبكة التي تضم منصات لها في برامج التواصل الاجتماعي ستبقى على الدوام تقدم الرأي والرأي الآخر من دون انحياز لأي جهة فضلاً عن التمسك بالموضوعية والمهنية والمصداقية.

وكانت شبكة "مباشر نيوز" انطلقت منذ العام 2012 لتحظى بانتشار لافت وضعها في مقدمة وسائل الإعلام الإخبارية الفاعلة في وسائل التواصل الاجتماعي.