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إنشاء أول مجمع للغة العربية في السعودية

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المعقودة بالأمس على إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ليكون مجمعا ً عالميا ً يعنى بتعزيز حضور اللغة العربية وإبراز مكانتها.

وأكد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير أن الموافقة على إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يأتي لإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميا وعالميا وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية.

وقال "إن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحمل اسما غاليا علينا جميعاً وذلك تثمينا وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين ولجهوده المخلصة لخدمة الثقافة العربية وحرصه على اللغة العربية ودعمه لكل الجهود المبذولة في سبيل صونها والمحافظة عليها". موضحا أنه سيكون مجمعا عالميا لخدمة اللغة العربية ودعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة ما يؤكد ريادة في خدمة لغة القرآن الكريم. وسيعمل المجمع على تعزيز الهوية الثقافية العربية وتشمل أنشطته دعم تطبيقات ومنتجات وأبحاث اللغة العربية في المملكة والعالمين العربي والإسلامي.

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