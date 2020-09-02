شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضو سلام أفغان يتوجهون للدوحة غدا للإعداد لمحادثات سلام مع حركة طالبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية إن فريق تفاوض مفوضا من الحكومة الأفغانية سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس للإعداد لمحادثات سلام مع حركة طالبان.
ولم يتضح بعد موعد بدء محادثات السلام. وطالبت الحركة بإطلاق سراح 320 سجينا متبقين من أفرادها قبل بدء المفاوضات. وأفرجت الحكومة عن مئتي سجين هذا الأسبوع ولم يبق سوى 120 تعارض الحكومات الغربية إطلاق سراح بعضهم.
وقال فريدون كوازون المتحدث باسم عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية اليوم الأربعاء "سيغادر فريق التفاوض غدا إلى الدوحة".
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