الرئيس العراقى يؤكد أن العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع بين آخرين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إن العراق يواجه تحديين رئيسيين هما تنظيم داعش والتدخل الأجنبي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي برهم صالح "نحن هنا لدعم العراق وسنواصل دعمه".

وقال صالح إن العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع بين آخرين.

وكان الرئيس العراقى قد استقبل منذ قليل نظيرة الفرنسي ايمانويل ماكرون فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر.

ومن المقرر عقد جلسات مباحثات مشتركة بين الرئيسين، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد اختتم زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عددا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد.