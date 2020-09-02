شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، تسجيل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 71 ألفا و540 إصابة .

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه تم تسجيل تعافي 538 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 62 ألفا و29 حالة، كما تم تسجيل وفاة ثلاث مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 387 حالة.