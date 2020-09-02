الإمارات تسجل 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 538 حالة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، اليوم الأربعاء إجراءها 79,623 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 71,540 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 387 حالة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.
وأشارت "الصحة الإماراتية"، إلى انه تم شفاء 538 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,029 .
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