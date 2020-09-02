رئيس "حماس" بالخارج: "هنية" في لبنان للتواصل مع اللاجئين الفلسطينيين

حسن درويش/ الخليج 365-

قال ماهر صلاح، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة "خارج فلسطين"، الأربعاء، إن زيارة زعيم الحركة، إسماعيل هنية، إلى لبنان، تهدف إلى "الوقوف مع الشعب اللبناني في محنته، والتواصل مع اللاجئين الفلسطينيين".

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الخليج 365، على هامش زيارة هنية إلى لبنان، التي بدأت أمس الثلاثاء.

وأوضح صلاح أن "هنية سيلتقي مسؤولين لبنانيين من الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب، في إطار استئناف جولة عربية إسلامية توقفت بسبب جائحة كورونا".

وتابع "تؤكد الحركة وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، في الضائقة التي يمر بها، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت".

كما أكد أن زيارة هنية ستشمل لقاءات مع الشعب الفلسطيني في لبنان وفي المخيمات، مضيفا "شعبنا في المخيمات له تاريخه المشهود في المقاومة من أجل تحرير فلسطين والعودة إليها".

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وأشار إلى أن "لقاءات هنية مع المسؤولين اللبنانيين ستتركز حول حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في لبنان، وحق الفلسطيني في الحياة الكريمة عند أشقائه لحين عودته إلى وطنه".

وشدّد صلاح على "موقف الحركة الرافض لكل مخططات التوطين والتهجير التي يسعى إليها العدو الإسرائيلي".

‎ ومن المقرر، انعقاد اجتماع على مستوى الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، غدا الخميس في رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسماعيل هنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.