الشرطة الإسرائيلية تعتقل أردنيا وصل "إيلات" سباحة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مواطنا أردنيا، وصل إلى مدينة إيلات (جنوب) سباحة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية "تم اعتقال مواطن أردني، بعد أن وصل إلى مدينة إيلات سباحة". وأضافت "تم إخلاء شاطئ البحر من الناس". وقبيل الكشف عن اعتقال المواطن الأردني، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن قواتها انتشرت في مدينة إيلات إثر الإبلاغ عن "شبهة لحادثة أمنية".

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