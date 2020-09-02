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الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين ومنشأتين زراعيتين جنوبي الضفة الغربية

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الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

هدمت آليات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، منزلين ومنشأتين زراعيتين جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية، هدمت منزلين في قرية جنبا، بمحافظة الخليل، بدعوى البناء بدون ترخيص.

كما هدم الجيش الإسرائيلي، غرفة تستخدم كمخزن للأدوات الزراعية وأعلاف الحيوانات، وبركة لتجميع الأمطار، في منطقة واد الأعور جنوبي الخليل بذات الذريعة، بحسب شهود عيان.

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وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، والتي ترغب في ضمها، حسب تصريحات العديد من مسؤوليها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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