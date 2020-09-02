جمعيات تركية توزّع مساعدات على ضحايا انفجار بيروت

إسطنبول/ الخليج 365
قدّم "اتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية" مساعدات إنسانية إلى العائلات اللبنانية التي تضررت منازلها جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعيش ظروفًا معيشية صعبة.
وأعلن الاتحاد في بيان له، الأربعاء، توزيع مواد غذائية وأخرى للنظافة على 1000 عائلة لبنانية في المرحلة الأولى من حملة بعنوان "مساعدة عاجلة للبنان".
وقال إن الحملة تهدف إلى دعم أنشطة الإغاثة الإنسانية عقب انفجار بيروت، وتضميد جراح اللبنانيين الذي يعيشون ظروفًا صعبة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
وأشار إلى إمكانية المساهمة في الحملة عبر التبرع بطرد غذائي قيمته 100 ليرة تركية (نحو 14 دولار)، وطرد لمواد النظافة بقيمة 50 ليرة تركية (نحو 7 دولار).
ويمكن للراغبين بالتبرع زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد "www.iddef.org" او الاتصال بالرقم "02126210065" للحصول على تفاصيل حول الحملة.
وفي 4 أغسطس/ آب المنصرم، انفجر مرفأ بيروت مخلفا وراءه آلاف الضحايا وخسائر مادية هائلة، ما دفع حكومة حسان دياب للاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي استقالت على وقع احتجاجات شعبية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
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