شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضلوعه في وفاة 15 ألف شخص.. وفاة «دوتش» جلاد «الخمير الحمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا «دوتش» عن 77 عاماً، الأربعاء، بحسب ما أعلنت لفرانس برس، المحكمة الكمبودية التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة، بسبب الجرائم التي ارتكبها حين كان مسؤولاً عن أحد أكبر مراكز التعذيب في نظام بول بوت.
وقال متحدّث باسم محكمة جرائم الحرب في بنوم بنه: إنّ كاينج جويك إياف الملقّب بـ«دوتش» والذي كان يدير سجن تول سلينج حيث قضى نحو 15 ألف شخص تحت التعذيب في عهد نظام الخمير الحمر في كمبوديا (1975-1979) توفي في مستشفى الصداقة الخميرية - السوفييتية، من دون مزيد من التفاصيل.
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