رئيس الحكومة اللبناني المكلف يجري مشاورات لتشكيل مجلس الوزراء سريعاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف، مصطفى أديب، الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من بيروت، تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.

واتفق ماكرون مع القوى السياسية اللبنانية على خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من «شخصيات كفوءة» تلقى دعم الأطراف السياسية، وتنكب على إجراء اصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي.

وأديب البالغ من العمر48 عاماً، الذي كُلف الاثنين تشكيل الحكومة قبل ساعات على وصول ماكرون، في زيارته الثانية إلى لبنان، يحظى بدعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة، ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت. ويبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين بدءاً من الساعة 06.15 بتوقيت جرينيتش، ثم الكتل النيابية، على أن تستمر حتى الساعة 16.00.

وعادة ما تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة، وتستغرق أسابيع أو حتى أشهر، إلا أن الضغط الفرنسي بدا واضحاً، خصوصاً مع تعهده بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في نهاية العام الجاري، ودعوته الأطراف السياسية إلى باريس الشهر المقبل، لتقييم الخطوات المنجزة على صعيد «خريطة الطريق» في اجتماع سيعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي للبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة.