شكرا لقرائتكم خبر عن النواب التونسيون يمنحون حكومة المشيشي الثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح النواب التونسيون فجر الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط، برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديمقراطية الفتيّة.
ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي البالغ من العمر 46 عاماً، من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك، ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.
وقال المشيشي لفرانس برس: إنني فخور بهذا الدعم. الحكومة يمكنها التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي. ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل. وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيراً وثلاثة كتّاب دولة وبينهم 8 نساء.
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