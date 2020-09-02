كابول تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح ناطق باسم حركة طالبان لفرانس برس، بأن السلطات الأفغانية أفرجت عن عدد من آخر عناصر الحركة بموجب اتفاق تبادل السجناء، معبراً عن ثقته في إمكان بدء محادثات سلام قريباً.

وقال الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، لفرانس برس: تم الافراج عن سجنائنا، ونرى ذلك خطوة إيجابية تمهد الطريق لبدء محادثات بين الأفغان. وصرح مسؤول آخر في طالبان بأن السلطات الأفغانية أفرجت عن مئتين من عناصر الحركة في اليومين الأخيرين.

ووقع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير / شباط الماضي، يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف 2021، مقابل إجراء حوار بين الأفغان، كان يفترض أن يبدأ في مارس / آذار الماضي، لكن هذه المفاوضات يتم تأجيلها باستمرار بسبب خلافات حول بند لم تصادق عليه كابول، بشأن مبادلة الإفراج عن نحو خمسة آلاف من عناصر طالبان مقابل ألف من عناصر قوات الأمن الأفغانية.

وبقي 320 من الأكثر خطورة من هؤلاء قبل عملية إطلاق سراح السجناء الأخيرة من جانب سلطات كابول التي تطالب من جانبها بالإفراج عن بعض جنودها. وأكد المسؤول الأفغاني الثاني أن أربعة من أفراد القوات الخاصة الأفغانية تطالب بهم كابول أفرج عنهم، الثلاثاء، وسيتم الإفراج عن اثنين آخرين الأربعاء. وأكد مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية لفرانس برس أنه تم الإفراج عن «عشرات» من عناصر طالبان المسجونين، بينهم ثمانية قدموا لوسائل الإعلام في قندهار معقل الحركة. وقال هذا المسؤول: سيتم الإفراج عن آخر السجناء خلال أيام.