أمريكا تمدد إجراءات حماية ملايين الأسر من المستأجرين والمالكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأمريكية تمديد إجراءات الحماية من الطرد لعشرات الملايين من الأسر التي تواجه صعوبات لدفع إيجارها أو قرضها بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية العام.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض براين مورغنستيرن: «الأشخاص الذين يكافحون من أجل دفع الإيجار بسبب فيروس كورونا لن يضطروا بعد الآن للقلق بشأن طردهم وتشردهم وبالتالي المخاطرة للتعرض للفيروس بسبب الصعوبات الاقتصادية».

وأوضح مسؤول حكومي كبير «من الضروري أن يكون لدى الأمريكيين خلال هذا الوباء مكان لتمضية فترة الحجر الصحي أو عزل أنفسهم أو المحافظة على التباعد الجسدي».

وفي آذار/مارس، أقر الكونجرس خطة مساعدات طارئة كبيرة للعائلات والشركات لكن المفاوضات بين البيت الأبيض والمعارضة بشأن خطة جديدة توقفت.

وقد وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في آب/أغسطس لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون البطالة بسبب الوباء والمهددين بالطرد من مكان إقامتهم.

كما أنشأت الولايات الأمريكية أنظمة مؤقتة لحماية المستأجرين الذين لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار أو مالكي المنازل غير القادرين على سداد قروضهم.

وقدّر معهد «آسبن» للبحوث في آب/أغسطس أن ما يصل إلى 40 مليون شخص معرضون لخطر الطرد في الأشهر المقبلة. (أ.ف.ب)