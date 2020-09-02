الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل حكومة المشيشي ثقة برلمان تونس

أمستردام - سبوتنيك. وأفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان صحافي نشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "صوت مجلس النواب في الجمهورية التونسية ليل الثلاثاء، على منح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي".

© Sputnik . Mariem Gdira

وأضاف "نحن نرحب بالحكومة التونسية الجديدة ونأمل أن يضمن هذا التطور الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ازدادت بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا".

ولفت الاتحاد بشراكته مع تونس التي وصفها بـ "المميزة"، وجدد استعداده للعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة "في السعي لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد، ولا سيما في دعم عمليات الإصلاح التي تواكب تطلعات الشعب التونسي."

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وقد منح مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الحكومة الثالثة منذ بدء الدورة البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحصلت الحكومة على (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان. وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.

وتعهد المشيشي، في كلمة خلال جلسة منح الثقة، بالتعاون مع كافة الأحزاب السياسية، قائلا "أؤكد التزامي الشخصي بالتعاون البناء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية".

وتابع المشيشي "أؤكد أن هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وحرصت على أن يتكون فريقي الحكومي من كفاءات قادرة على الإنجاز الفعلي والسريع".