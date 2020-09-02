مستشار السيسي: مصر فيها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم... فيديو

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "فيروس كورونا كما هو ولم يتغير".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأضاف أن "توفر العلاج ضروري، ولكن لا سبيل حتى الآن إلا الوقاية من الإصابة من كورونا، منوها بأنه حال توفر التطعيم هناك فئات سيتم تطعيمها أولا كالفرق الطبية، وكبار السن".

وأشار تاج الدين إلى أنه لا توجد دولة كبيرة أو صغيرة تستطيع تطعيم جميع سكانها.

وسجلت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر انخفاضا قياسيا يوم أمس الثلاثاء، لتعود إلى ما كنت عليه قبل شهر ماضي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقارنة مع 212 إصابة و22 وفاة أمس.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها و5440 حالة وفاة".

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد -9)، قائلا، "أخشى لو لم نأخذ بالنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر"، قبل أن يضيف "نجاحنا (في مواجهة المرض) لم يكتمل، وهناك تحديات الشتاء القادم".