رئيس إقليم كردستان يصل إلى بغداد

وأعلن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان مقتضب أطلعت عليه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، وصل بغداد والتقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الإقليم والوفد المرافق له، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى بغداد صباح اليوم والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح، كما سيلتقي برئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

ونوهت مراسلتنا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العراق قصيرة ستنتهي عند الساعة السادسة عصرا.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "البناء"، مختار الموسوي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم وصول الرئيس الفرنسي ماكورن إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى سيلتقي برئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشف الموسوي، أن أبرز الملفات التي يحملها ماكرون في زيارته إلى بغداد، أولها أن الحكومة العراقية طلبت من فرنسا مساعدة العراق في مسألة السيادة، وكذلك ملف القوات الأجنبية ومنها الفرنسية داخل الأراضي العراقية.

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وأضاف الموسوي، كما أن هناك طلبا من فرنسا للاستثمار داخل العراق في مجال الطاقة والكهرباء والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة البناء، في تصريح سابق لمراسلتنا، السبت 29 آب/أغسطس الماضي، عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق، على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء لأنه يوجد اتفاق ألماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية.

وأكد، كما يحمل ماكرون معه ملف خاص عن حدود العراق مع دول الجوار وهي: سوريا وتركيا وإيران.

وأكمل النائب العراقي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أن مباحثات الرئيس الفرنسي اقتصادية وتركز على الطاقة.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد زارت العراق، الخميس، 27 أغسطس الماضي، وأجرت مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيرها جمعة عناد الجبوري، وقائد قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب.