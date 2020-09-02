ماكرون: سيادة العراق تواجه تحديات كثيرة

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وتابع: "هناك الكثير من التحدياتلضمان سيادة العراق اقتصاديا وأمنيا داخليا وفي المنطقة".

القاهرة - سبوتنيك. وعقب استقباله رسميا من الرئيس العراقي برهم صالح، كتب ماكرون عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعيد بزيارتي الأولى للعراق وجئت لدعمه في وقت يواجه فيها الكثير من التحديات".

وأضاف: "في بغداد... حيث أعربت للتو عن دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب. هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها... سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة".

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وقال الرئيس الفرنسي إنه يهدف إلى المساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد زارت العراق، في 27 أغسطس/ آب الماضي، وأجرت مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيرها جمعة عناد الجبوري، وقائد قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب.