اخبار الخليج

ماكرون: سيادة العراق تواجه تحديات كثيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

القاهرة - سبوتنيك. وعقب استقباله رسميا من الرئيس العراقي برهم صالح، كتب ماكرون عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعيد بزيارتي الأولى للعراق وجئت لدعمه في وقت يواجه فيها الكثير من التحديات".

وتابع: "هناك الكثير من التحدياتلضمان سيادة العراق اقتصاديا وأمنيا داخليا وفي المنطقة".

وأضاف: "في بغداد... حيث أعربت للتو عن دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب. هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها... سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة".

Advertisements

وقال الرئيس الفرنسي إنه يهدف إلى المساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد زارت العراق، في 27 أغسطس/ آب الماضي، وأجرت مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيرها جمعة عناد الجبوري، وقائد قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: سيادة العراق تواجه تحديات كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا