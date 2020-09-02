ووقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن ماكرون كان قد وصل، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
في السياق ذاته، كشفت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.
© AP Photo / Vadim Ghirda
وفي وقت سابق، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "البناء"، مختار الموسوي، عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى العراق.
وأعلن الموسوي النائب عن الكتلة الأكبر في البرلمان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الرئيس الفرنسي، ماكرون يزور العاصمة بغداد بعد تغيير موعد زيارته التي كان من المتفق أن يجريها قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.
وأضاف الموسوي، أن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق، على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء لأنه يوجد اتفاق ألماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.