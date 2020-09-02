العراق يريد إعفاء من اتفاق أوبك بشأن تقييد إنتاج النفط العام المقبل

وأبلغ الوزير صحيفة محلية أنه تحدث بشأن الإعفاء مع وزراء النفط في أوبك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة، وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وفي الشهر الماضي، قال عبد الجبار إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول لتعويض تجاوز حصة الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويُضاف ذلك إلى تعهده بخفض 850 ألف برميل في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول بموجب اتفاق "أوبك+".
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