شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يستقبل نظيره الفرنسى فى قصر السلام ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، نظيرة الفرنسي ايمانويل ماكرون فى قصر السلام بالعاصمة بغداد، وجرت للرئيس الفرنسى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر القصر، ومن المقرر عقد جلسات مباحثات مشتركة بين الرئيسين، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد اختتم زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عددا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد.