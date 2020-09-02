شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أسيراً فلسطينيًا محرراً من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيًا من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي بدر العمور بعد أن داهمت منطقة رقعة شرق بلدة يطا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكريًا على مدخل بلدة بيت عوا جنوبا ومخيم العروب شمالاً وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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