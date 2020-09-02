شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مبادرة تقديم «خدمات النقل البري» دون ربطها بسداد «الغرامات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، على تمديد مبادرة تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون ربط تقديمها بسداد الغرامات المالية، ومبادرة الإعفاء من شرطة الارتباط بمنصة الهيئة “وصل” وتركيب أجهزة التتبع وقياس الأوزان للشاحنات العاملة في نشاط نقل البضائع، وذلك لمدة شهرين حتى تاريخ 27 من شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لـ”الوطن”.

وجاء هذا القرار بناء على طلب من اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف السعودية، للتكرم بتمديد المبادرة لمدة شهرين لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها، وذلك بعد أن اعتمد الوزير عددا من المبادرات من ضمنها منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ حظر التجول لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون الالتزام بسداد الغرامات المالية.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت سابقًا عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 23 مارس 2020م، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 مارس 2020م،