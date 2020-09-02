وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل شعبي بـ«عتيقة الرياض» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفي شخصان، وأصيب 5 آخرون إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة بالعاصمة الرياض. Advertisements وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته“. من جانبه، أشار المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن الفرق انتشلت 7 أشخاص من تحت الأنقاض من بينهم شخصان فارقا الحياة و4 حالات تعرضت للإصابة، وواحد في حالة صحية جيدة.

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