شكرا لقرائتكم خبر عن %8 من أطفال المملكة يعانون من «فرط الوزن».. وأخصائية تقدم الحلول الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الأطفال السعوديين دون سن الخامسة المصابين بفرط الوزن 8.1%، وأن المصابين بالهزل 5%، وذلك ضمن إحصائية نشرت في 2019.

ووفقًا لـ”الوطن”، فقد أوضحت أخصائية تغذية الأطفال وجدان العبدالكريم، أن الكثير من الأمهات يعانين مع تغذية أطفالهن مما يضطرهن للجوء إلى اتباع بعض الأساليب، والطرق الخطأ حرصاً منهن على صحة، وسلامة أطفالهن، مما قد لا يجدي نفعاً، أو قد يزيد الأمر سوءاً.

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وأضافت أن من أكثر الأساليب الخطأ التي تفعلها الأم دون قصد هي المكافأة، أو العقاب، فالمكافأة مقابل الأكل الصحي تعطي للطفل انطباع أن هذا الأكل غير مستساغ؛ لذلك ستحصل على مكافأة في حالة أنك أكلته، وكذلك ستجعل الطفل يستخدم الأكل للمفاوضة مع الأهل مستقبلاً في حالة عدم تنفيذ طلبه سيرفض الأكل، والعقاب أيضاً سيجعل الطفل يكره الأكل، ويربطه بالألم.

بدائل صحية للأطفال

ولتلافي الوقوع في أحد تلك الأخطاء، عددت العبدالكريم البدائل الصحيحة التي تكمن في تنظيم أوقات الوجبات، وأن يأكل الطفل مع العائلة وليس بمفرده، وعند وضع الوجبة الطلب من الطفل أن يأتي ليأكل بدون إلحاح، واحترام رغبته بالأكل، أو عدمها، عدم استخدام العقاب، والمكافأة مقابل الأكل، عدم ذكر أنه لا يأكل أمام الآخرين، بل يجب على الأم ذكر الإيجابيات، وتعزيزها، ومدحه أمام الآخرين، وهذا سينعكس عليه، ويشجعه على الأكل.

وأضافت: إذا كان أحد الأبوين لا يحب نوعا معين من الطعام يجب ألا يذكر ذلك أمام أطفاله؛ لأن الطفل يقلد والديه، بالإضافة إلى أن الطفل لا يحب خلط الألوان؛ لذلك يجب تقديم كل لون منفصل عن الآخر (الجزر لوحده، البازلاء لوحدها، البطاطس لوحده، وهكذا)، كما يحتاج أن نقدم الطعام الجديد للطفل من 10-20 مرة حتى يأخذ القرار بتجربته؛ لذلك يجب على الأم ألا تستعجل في الحكم على نوع معين من الطعام بأن طفلها لا يرغب به، وتستمر بالمحاولة.