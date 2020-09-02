كورونا.. 3 وفيات في تونس و27 إصابة بموريتانيا

تونس - موريتانيا / الخليج 365

أعلنت تونس، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت موريتانيا 27 إصابة بالفيروس.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و160 إصابة بكورنا، إضافة إلى تعافي 51 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس ارتفع إلى 3.863؛ منها 80 وفاة، و1.624 حالة تعاف.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 53 مريضا منه.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا ارتفع إلى 7.075؛ منها 159 وفاة، و6.517 حالة تعاف.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و909 آلاف، توفي منهم أكثر من 861 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و200 ألف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.