تونس - موريتانيا / الخليج 365
أعلنت تونس، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت موريتانيا 27 إصابة بالفيروس.
في تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و160 إصابة بكورنا، إضافة إلى تعافي 51 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس ارتفع إلى 3.863؛ منها 80 وفاة، و1.624 حالة تعاف.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 53 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا ارتفع إلى 7.075؛ منها 159 وفاة، و6.517 حالة تعاف.
وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و909 آلاف، توفي منهم أكثر من 861 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و200 ألف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 3 وفيات في تونس و27 إصابة بموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.