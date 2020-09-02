83 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، تسجيل 83 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن إجمالي عدد الإصابات، ارتفع في القطاع إلى 483.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 402 حالة بينهم 365 من السكان داخل المجتمع، و37 من العائدين إلى القطاع من الخارج.

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وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 76 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5.

وأشارت الوزارة إلى أنّ طواقمها "ما زالت تجري عملية التقصّي الوبائي، لمتابعة خارطة المخالطين للمصابين في المناطق المختلفة".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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