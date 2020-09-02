ماكرون يصل بغداد في زيارة رسمية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، قادما من لبنان، في زيارة رسمية تستمر عدة ساعات، وفق ما أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية.

وقال المصدر للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن ماكرون وصل إلى بغداد واستقبله نظيره العراقي برهم صالح.

وأضاف أن زيارة ماكرون تستمر عدة ساعات يلتقي خلالها أيضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، وقادة آخرين.

وأشار إلى أن مباحثات ماكرون ستركز على الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وسبل دعم حكومة الكاظمي لمواجهة تحديات الأمن والاقتصاد وجائحة كورونا.

وماكرون أول رئيس دولة يزور العراق منذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/ أيار الماضي.

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كانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي زارت بغداد، الأسبوع الماضي، وأبدت استعدادها لاستئناف برنامج تدريب القوات العراقية بعد توقفها نتيجة جائحة كورونا.

وفرنسا إحدى دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.