هادي يعود إلى الرياض بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365
يعود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة، بعد رحلة علاجية دامت 3 أسابيع، وفق مصدر رئاسي يمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "هادي يصل الرياض الأربعاء بعد استكمال فحوصات طبية روتينية استمرت 3 أسابيع في مدينة كليفلاند الأمريكية".
أضاف: "كان من المقرر للرئيس إجراء هذه الفحوصات قبل عدة أشهر، غير أنها تأجلت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا".
وخلال السنوات الأخيرة، زار هادي الولايات المتحدة عدة مرات من أجل العلاج إثر إصابته بمرض في القلب.
ومنذ 2015، يقيم هادي في الرياض التي تقود تحالفا عسكريا لدعم حكومته في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.
وتتهم جهات حكومية يمنية الإمارات (الشريك الأبرز للسعودية في التحالف) بمنع هادي من العودة إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، ومزاولة مهامه منها. فيما لم ترد أبوظبي على هذه الاتهامات.
وخلف الصراع المستمر في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع الملايين إلى حافة المجاعة؛ حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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