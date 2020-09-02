بوريل يبحث مع صالح الحل السلمي للصراع في ليبيا

طرابلس / الخليج 365

بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، سبل الحل السلمي للصراع الدائر في ليبيا ومواصلة الحوار السياسي في إطار مسار برلين.

وذكر بوريل في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه التقى مع صالح في مدينة الكبة شرقي ليبيا.

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ورحب بوريل بالتزام مجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للانقلابي خليفة حفتر، بإنهاء الحصار النفطي وتنفيذ الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار، المبرم في 21 أغسطس/ آب الماضي، بينه وبين المجلس الرئاسي للحكومة الليبية.

وأشار إلى أنه بحث مع صالح قضايا الحل السلمي للصراع الدائر في ليبيا ومواصلة الحوار السياسي في إطار مسار برلين.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.