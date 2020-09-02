وزير النفط العراقي: مساع لإعفائنا من تخفيض كميات التصدير

بغداد / الخليج 365

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تسعى لفتح حوار مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لإعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الجبار إشارته، في حديث مع جريدة "الصباح" الحكومية، إلى مساعٍ تبذلها الحكومة بهدف إعفاء العراق من اتفاق تخفيض كميات التصدير، خلال الربع الأول 2021.

والعراق ملتزم باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء في المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في أبريل/ نيسان الماضي، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق الخام العالمية.

في 6 أغسطس/ آب الماضي، أعلن العراق، خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال أغسطس، تماشياً مع اتفاق تحالف (أوبك+)، لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت روسيا بلدانا في التحالف لم تسمها، بعدم تنفيذ خفض في الإنتاج وفقا لاتفاق خفض الإنتاج من جانب التحالف المقر خلال أبريل/ نيسان الماضي.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وتم تقليص خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع أغسطس إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وفي موضوع آخر، كشف الوزير العراقي أن الوزارة باشرت تسلم العروض التجارية والفنية، الخاصة بإنشاء أنبوب تصديرالنفط الخام من البصرة جنوب البلاد إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، بطاقة مليون برميل يوميا.

وتوقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة به.

وسيمتد الأنبوب لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.

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