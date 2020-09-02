وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بانهيار منزل بالرياض

لقى شخصان مصرعهما، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في الرياض. وقال الدفاع المدني في الرياض , بأن فرقه باشرت حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة؛ نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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