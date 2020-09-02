وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

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فتحت مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة باب التقديم على 50 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم في عدد من التخصصات .
وأبانت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة كالتالي : أخصائي عناية مركزة ، أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة ، أخصائي عناية مركزة قلب ، أخصائي كلى ، أخصائي مخ وأعصاب ، أخصائي عناية مركزة أطفال ، استشاري امراض انسجة وخلية ، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ، استشاري عناية مركزة ، استشاري عناية مركزة أطفال ، استشاري مسالك بولية ، طبيب مقيم طب أسرة ، أخصائي صحة فم وأسنان ، أخصائي جهاز هضمي ، أخصائي جراحة عظام ، اخصائي علاج طبيعي ، مساعد طبيب أسنان ، مصور موجات فوق الصوتية ، أخصائي نطق ، ممرضة مسجلة العدد 30 وظيفة .
وأشارت أن التقديم ينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا
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