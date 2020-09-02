ونقل موقع "i24 NEWS" الإسرائيلي، عن مصادر قولها إن "قوات الأمن الإسرائيلية التي تواجدت في المكان أطلقت النار على سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس".
وأضافت أنه "تم تحييد المنفذ".
في السياق، نقلت
"شهاب" الفلسطينية، عن القناة السابعة العبرية، إن "منفذ العملية بعدما دهس الجنود، ترجل من سيارته مشهرا سكين وركض نحو الجنود، إلا أن أحد الجنود أطلق النار عليه مما أدى الى إصابته بجراح متوسطة".
القناة السابعة العبرية تزعم: منفذ العملية بعدما دهس الجنود، ترجل من سيارته مشهرًا سكين وركض نحو الجنود، إلا أن أحد الجنود أطلق النار عليه مما أدى الى إصابته بجراح متوسطة.. pic.twitter.com/cRQANNrm0r— وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 2, 2020
فيما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن "القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين".
وأشارت إلى "وصول قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان العملية، بالإضافة إلى الطواقم الطبية الإسرائيلية التي قدمت الإسعافات الأولية للجنود المصابين".
وبدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إنه "في أعقاب البلاغ عن عملية الدهس في مفترق تبواح، حاول إرهابي دهس جندي من جيش الدفاع وشرطي يعملان في المنطقة، حيث نزل من سيارته وبحوزته سكين".
وتابع "أدى الحادث إلى إصابتهم بجروح طفيفة وإخلائهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، كما رد، قام الشرطي بإطلاق النار لتحييد المخرب".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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