ماكرون يصل إلى العراق

وكانت رئاسة الجمهورية، قد كشفت في وقت سابق، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العراق.
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ولفت الشكري إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".
وأضاف "فرنسا ستعمل على دعم جميع الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".
ولفت الشكري إلى أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق المقاتل".
تأتي زيارة ماكرون إلى العراق، بعد زيارته إلى لبنان التي التقى خلالها الرئيس ميشال عون، ومسؤولين آخرين وسياسيين.
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