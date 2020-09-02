ماكرون يصل إلى العراق

وكانت رئاسة الجمهورية، قد كشفت في وقت سابق، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العراق.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية، علي الشكري، قوله إن "زيارة الرئيس ماكرون ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لا سيما وأن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري إلى أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني".

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وأضاف "فرنسا ستعمل على دعم جميع الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

ولفت الشكري إلى أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق المقاتل".

تأتي زيارة ماكرون إلى العراق، بعد زيارته إلى لبنان التي التقى خلالها الرئيس ميشال عون، ومسؤولين آخرين وسياسيين.