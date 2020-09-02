شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالسعودية والبحرين والكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” للمتابعين الكرام في كافة المجالات، ننشر في السطورالتالية أحوال الطقس في دول الخليج المتوقع اليوم. وإليكم التفاصيل...

نهاراً

يكون الطقس حارا الى شديد الحرارة في العديد من المناطق، ومعتدلا فوق المرتفعات الجنوبية، ويتوقع هطول زخات رعدية من الامطار على المنطقة الجنوبية ومرتفعات الطائف ومكة المكرمة وجنوب وغرب المدينة المنورة قد تغزر أحياناً خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والطائف قد تترافق مع تشكل السيول ببعض هذه المناطق، فى حين من المتوقع ان تتأثر مدينة الرياض وخاصة المناطق الجنوبية الغربية منها بزخات من الأمطار قد تُصحب بالرعد أحياناً خلال ساعات الظهر والعصر، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية معتدلة السرعة في العديد المناطق، وفي تبوك وسواحل البحر الاحمر الشمالية والوسطى جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً

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يكون الطقس حارا نسبيا الى دافئ بوجه عام، ومعتدلا في فوق المرتفعات الجنوبية، قد تمتد فرص الأمطار على أجزاء من جنوب المملكة وتشمل أجزاء من منطقة نجران وعسير وجازان، وفرصة لتشكل الضباب الخفيف على أجزاء من شرق المملكة وأجزاء من مرتفعات جنوب غربها، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية معتدلة السرعة في العديد المناطق.

الإمارات

يشهد اليوم طقسا صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت

حار و رطب نسبيا نهارا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، وليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لرذاذ، وتبلغ الدرجة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى28 درجة مئوية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حارا ورطبا أحيانا مع ضباب خفيف في البداية ببعض المناطق، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية،والرطوبة النسبية: العظمى 90 % والصغرى 20%.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م، وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م.