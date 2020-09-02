شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يريد إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وسائل إعلام محلية أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من عام 2021. لكنه أضاف أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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