شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: ارتفاع الودائع بالبنوك لتبلغ 1.8 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت إجمال الودائع 1.836 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي.

ووفقاً لـ” الوطن”، فإن بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما” أظهرت وجود نمو بالودائع بنسبة 9.3% بقيمة 157 مليارا ، بنهاية يوليو الماضي، مقابل نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث سجلت بنهاية يوليو 2019 نحو 1.679 تريليون ريال.

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كما نمت الودائع بنسبة 2.3% وبزيادة 41 مليار ريال منذ نهاية الربع الرابع من العام الماضي، والذي بلغ فيه إجمالي الودائع 1.795 تريليون ريال

وأوضحت البيانات أن الودائع المصرفية في المملكة شهدت نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10% وبنحو 166 مليار ريال، على أساس سنوي، حيث وصلت إلى مستوى 1.81 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.64 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.