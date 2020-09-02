شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتهم مستشفى باحتجاز طفلته الرضيعة بسبب «كورونا».. و«صحة مكة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم مواطن مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة باحتجاز طفلته الرضيعة البالغة من العمر 7 أيام بحجة إصابتها بفيروس كورونا – على حد قوله-.

وفي التفاصيل، قال حسن محمد زلالة: إنه أثناء خروجه من منزله داهمت زوجته أعراض الولادة ووضعت جنينها في السيارة على الطريق الدائري الثالث – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف أنه توجه بزوجته إلى مستشفى الولادة والأطفال الذي استقبل الحالة وقدم الرعاية للزوجة والمولودة واتضح سلامتها من كافة الأمراض، وكتب الطبيب تقريرا بالمراجعة في اليوم التالي لإجراء بعض الفحوصات.

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وأشار زلالة إلى أن إدارة المستشفى طالبته بدفع 4300 ريال للولادة رغم أن زوجته وضعت جنينها في السيارة – على حد قوله-، مشيراً إلى أنه راجع المستشفى في اليوم التالي لإخراج زوجته وطفلته الرضيعة ورفضوا طلبه وقالوا إن الرضيعة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ومصابة بفايروس كورونا واستدعوا الجهات الأمنية، مطالباًوزارة الصحة بالتدخل في الأمر ومحاسبة من احتجزوا الرضيعة وهي في أمس الحاجة لحضن والدتها.

من جانبه، نفى المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، ادعاءات المواطن وقال: إن ما ذكره الشاكي عار من الصحة، إذ حضر إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال يوم الجمعة الماضي برفقة طفلته الرضيعة التي تبلغ ثلاثة أيام من عمرها.

وأضاف العتيبي، أنه تم الكشف عليها وقرر الطبيب تنويمها في العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة للاشتباه بإصابتها بفايروس كورونا، وحالة قيء مستمر وارتفاع في درجات الحرارة وصلت إلى ٣٨ درجة مع ارتفاع في نسبة الصفار في الدم، مما يستوجب إجراء مزرعة للدم من خلال التنويم بالمستشفى لاستكمال كافة الفحوصات المخبرية.