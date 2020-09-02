عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تستعد لأكبر صفقة تصنيع في تاريخها.. 75 مليون آيفون يدعم الـ5G

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

تستعد شركة أبل الأمريكية لأكبر عملية تصنيع في تاريخها، حيث طلبت من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.



كما طلبت أبل من الموردين تطوير طرازات للساعات الذكية الجديدة وآيباد إير الجديد وصنع هومبود أصغر.

وذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن أبل تتوقع أن تصل شحنات الجيل الجديد من أجهزة آيفون إلى 80 مليون وحدة في عام 2020.

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كما تستعد أبل أيضا لإطلاق أيباد إير جديد بشاشة تشبه شاشة آيباد برو، وإصدارين جديدين لساعات أبل الذكية وأول سماعات فوق الأذن على غرار التي لدى علامة بيتس التجارية.

ورغم أن جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا أن أبل تشهد طلبا قويا لأجهزة آيفون وأيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بعد.

كما حطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير، وأكثر من نصف مبيعات أبل هي مبيعات الهواتف وحتى أن الرقم يصل إلى 60% أيام العطلة.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 76٪ هذا العام، مما يجعلها أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.