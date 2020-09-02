عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلى هاتف في تاريخها.. سامسونج تطرح إعجوبتها الجديدة

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشف عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، سامسونج، الثلاثاء رسميا، عن هاتفها الجديد القابل للطي "Galaxy Z Fold 2"، الذي يتميز بتصميم محسن وقدرات متعددة المهام.



وكشف عن خصائص الهاتف المنتظر، وهو الثالث من نوعه القابل للطي، في مؤتمر كبير عقد عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن روه تيه-مون، رئيس قسم أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج قوله: "قبل إطلاق الهاتف القابل للطي الجديد، استمعنا بإنصات إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من أننا حققنا تحسينات ذات معنى، مع تطوير ابتكارات جديدة لتحسين تجربة المستخدم".

وسبق أن تم الإعلان عن هاتف "Galaxy Z Fold 2" في 5 أغسطس الماضي، ولكن لم يتم الكشف آنذاك عن المواصفات التفصيلية للجهاز أو تاريخ إطلاقه.

وقالت الشركة إن الهاتف سيتم طرحه في حوالي 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في 18 سبتمبر.

بينما أكدت شبكة "سكاي نيوز" أن الهاتف الجديد هو الأغلى في تاريخ "سامسونج"، إذ سيصل سعره في بريطانيا إلى 1799 جنيها إسترلينيا (نحو 2400 دولار).

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وحسب ما أوردت "يونهاب" يدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس، بشاشة مقاس 7.6 بوصة عند فتحها، مع وجود شاشة غطاء بمقاس 6.2 بوصة، وكلاهما أكبر من شاشات Galaxy Z Fold ذات مقاس 7.3 بوصة و4.6 بوصة على التوالي.

كما تدعم شاشته الرئيسية معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بحركات وانتقالات أكثر سلاسة.

واستخدمت سامسونج الزجاج الفائق النحافة (UTG) على شاشة Galaxy Z Fold 2، كما استخدمته في الهاتف السابق "Galaxy Z Flip"، كما طبقت تقنية "hideaway hinge" "sweeper Technology" لتوفير متانة أقوى ومقاومة أفضل للغبار.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل، وعدسة 12 ميجابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل.

كما يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا بدقة 10 ميجابيكسل فوق الشاشة الرئيسية، وكذلك على شاشة الغلاف.

وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 12 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

ويمكن للمستخدمين تجربة ميزة "النوافذ المتعددة النشطة" التي تمت ترقيتها، والتي يمكنها فتح ما يصل إلى ثلاثة برامج في وقت واحد، حيث لا يمكنهم فقط ضبط تخطيطات الشاشة، بل يمكن للمستخدمين فتح ملفات متعددة من نفس البرنامج وعرضها جنبًا إلى جنب.

وتوقع المحللون المحليون أن تبيع الشركة حوالي 500 ألف وحدة من الجهاز الجديد هذا العام، أكثر من سابقه، وفق "يونهاب".