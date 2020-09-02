شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة السعودية الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة السعودية الرياض، هطول أمطار رعدية الليلة، مع نشاط فى الرياح السطحية مصحوباً مع تدني في مدى الرؤية، وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت في إنذار مبكر أن محافظات العاصمة الرياض سوف تشهد هطول أمطار خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء.
يذكرأن، لقى شخصان مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة فى العاصمة السعودية الرياض، وذكر الدفاع المدنى فى تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أن: "مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات.
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