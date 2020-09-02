"ون بلس" تكشف بـ"الخطأ" تصميم هاتفها الجديد OnePlus 8T

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ون بلس تكشف بـالخطأ تصميم هاتفها الجديد OnePlus 8T

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت العلامة التجارية الصينية ”وان بلس“ عن طريق الخطأ عن هاتفها الجديد OnePlus 8T، وذلك عبر أحدث نسخة من معاينة المطورين لتحديث نظام التشغيل أندوريد 11 الخاص بسلسلة هواتف OnePlus 8.



وبحسب تقرير موقع "فون آرينا" التقني، سيكون هاتف OnePlus 8T الذكي، الثالث في سلسلة 8 بعد الطراز الكلاسيكي وطراز "برو"، ولا يتوفر في الوقت الحالي أية معلومات عن خصائصه، مجرد صورة تُظهر أن تصميمه قريب جدًا من الطراز الكلاسيكي 8.

وأشار التقرير، إلى أن وجود هاتف OnePlus 8T لا يعد مفاجأة، حيث اعتادت ون بلس على ترقية نسخة T بعد بضعة أشهر من إصدار النسخة الأولى.

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وفي هذا الإطار، يمكننا أن نتخيل هاتفًا ذكيًا مشابهًا جدًا لهاتف 8 الذي أُطلق في أبريل، والذي يأتي ببعض الميزات الإضافية مع مجموعة شرائح أسرع وكاميرات محسنة.

يعتقد المراقبون، أن الصورة المسربة تُظهر نسخة قريبة الشبه من الإصدار النهائي للهاتف الذكي المستقبلي، حيث يظهر OnePlus 8T الجديد بحواف رفيعة وكاميرا سيلفي مثقوبة في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، ووجود أزرار تحكم جانبية.

وكانت تقارير سابقة، قد أزاحت النقاب عن بعض مواصفات هاتف ون بلس الجديد، لافتة إلى اعتماده على معالج سنابدراجون 865 Plus بسرعة قصوى تبلغ 3.09 جيجاهرتز.

سيكون مقدار ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت على الأقل، إلى جانب كاميرا متعددة الوحدات مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وبطارية قابلة لإعادة الشحن مزودة بتقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات.