وفاة شخصين إثر انهيار منزل في العاصمة السعودية الرياض... صور

وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى وقوع 5 إصابات أيضا جراء الحادث، كما نشر صورا أظهرت انهيارا كاملا للمبنى ومحاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

كانت فرق الدفاع المدني السعودي، تمكنت من إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض، عقب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في جدة 23 أغسطس/آب المنصرم.