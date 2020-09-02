البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

وبحسب بيان للتلفزيون الرسمي التونسي، حصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان بعدما صوت 134 عضوا بالموافقة (نعم). فيما صوت 67 نائبا بالرفض (لا) لحكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها رئيس الوزراء الملكف هشام المشيشي. ويأمل الشعب التونسي في إنهاء شهور من عدم الاستقرار السياسي، حتى تتمكن البلاد من التركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. يتبع...

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