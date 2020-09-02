بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انهيار منزل بالرياض فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهم، وأصيب خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة فى العاصمة السعودية الرياض، وذكر الدفاع المدنى فى تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أن: "مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

انهيار المنزل

جانب من انهيار المنزل

فرق الدفاع المدنى السعودى

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