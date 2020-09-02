الرياض.. 250 طالباً وطالبة يستعدون للعام الدراسي الجديد في دور الإيواء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يتأهب أكثر من “250” طالبا وطالبة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لاستقبال العام الدراسي الجديد 144، وسط مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية. ومن الاستعدادات للعام الجديد، تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالمدارس والجامعات المناسبة لظروفهم وقدراتهم الفردية ورغباتهم الشخصية. Advertisements وتشمل الاستعدادات أيضا توفير كافة أجهزة الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة لاستئناف عملية التعليم عن بعد خلال الأسابيع الأولى وحصر جميع الأدوات والاحتياجات الدراسية اللازمة ثم توفيرها إلى جانب تفعيل برامج ودروس التقوية داخل الفروع تمهيداً لانطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد.

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