شاومي تكشف رسميًا عن أحدث هواتف عائلة "Mi 10"‏

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تكشف رسميا عن أحدث هواتف عائلة Mi 10

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة شاومي رسميًا عن أحدث هواتفها من عائلة Mi 10‏، الذي يدعم شبكات الـ“5G“، وذلك بعد أن شاركت عملاقة الهواتف الصينية صورة تشويقية للهاتف، الذي من المتوقع أن يكون "Mi 10T Lite".



ويعتمد الهاتف الجديد على معالج شركة كوالكوم سنابدراجون 700، الذي ستعلن عنه كوالكوم قبل أيام قليلة من إطلاق الهاتف رسميًا، ومن المرحج أن يكون المعالج الجديد بديلاً لمعالج سنابدراجون 775G بمودم ”5G“مدمج.

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وتأتي سلسلة Mi 10‏ الجديدة في ثلاث نسخ هي ”Mi 10T Lite“، ”Mi 10T“ و“Mi 10T Pro“، بمعالجات "سنابدراجون 765G " و"سنابدراجون 768G "، و"سنابدراجون 865"، ومن غير المستبعد أن يأتي الجديد بالسلسلة بمعالجات أخرى حديثة.

وأعلنت شاومي عن سعر الهاتف الذكي الذي يأتي بتكلفة معتدلة، حيثُ سيتوفر خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري بأقل من 300 يورو.

واحتلت شاومي في الربع الثاني من العام الجاري المرتبة الرابعة في قائمة كبار موردي الأجهزة الذكية، حيثُ بلغت حصة الشركة 8.9% من سوق الهواتف الذكية العالمية، وفقًا لـ"جارتنر".