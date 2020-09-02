عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تسجل تراجعا ملحوظا في أرقام كورونا

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



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وكشفت الوزارة تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، مقارنة مع 212 إصابة و22 وفاة، الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 99115 حالة، من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها و5440 حالة وفاة".

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".